Час у війні грає на руку Росії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні час зараз грає на руку Росії. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому каналу ZDF.

“Треба діяти. Час грає на руку точно ворогу, а не нам. Дуже боляче втрачати людей… Але ми втратимо все, якщо поступимось Росії у цій війні”, – визнав Зеленський.

Президент уточнив, що Україна говоритиме з РФ, але тоді, коли та буде готова закінчувати війну.

14 червня Зеленський також відповідав на питання данських журналістів під час онлайн пресконференції.

Зокрема, він сказав, що, якщо Україна не зупинить російську армію, вони підуть далі на захід. За його словами, росіяни хочуть захопити не лише Україну і Київ – це не кінцева ціль для них.

Тому він вчергове закликав партнерів швидше дати Україні зброю.

При цьому запевнив, що зброя потрібна, щоб звільняти українські окуповані території, Україна не має наміру обстрілювати саму Росію.

“Якщо ми швидко не отримаємо зброї, то буде стагнація конфлікту, люди будуть помирати… Якщо отримаємо зброю, просунемось далі”, – сказав президент.

Він розповів про складну ситуацію у Сєвєродонецьку і відповів на питання про можливість проведення референдуму на окупованих територіях. Данського журналіста, який поставив це питання, він запитав, якби було, коли росіяни зі зброєю прийшли на територію Данії й захотіли когось тут захищати та нав’язувати референдум?

Під час пресконференції данським ЗМІ у Зеленського запитали, чи закликає він зараз повертатися додому тих українців, які виїхали до інших країн через війну.

У відповідь він заявив, що якби війна закінчилася, він би закликав людей повертатися і відбудовувати країну.

“Але війна триває. Ситуація ще небезпечна у кількох регіонах. Я не можу просити людей повертатися… Зараз це вибір кожного. Маю сказати, що ми розраховуємо на кожного з вас, на всіх українців, де б ви не були”, – заявив президент.

Також в Офісі президента України звернулися до учасників “Рамштайну” та закликали уявити світ, в якому у війні перемогла росія.

Про це у Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

“Кожен учасник формату “Рамштайн” має заплющити очі й уявити світ, у якому перемогла. Ранкові ракети до круасанів, нічні сирени до колискових, зникнення міст із тисячолітньою історією“, – йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, що такий світ може стати реальністю, якщо Україна не отримає більше зброї.

“Цей світ стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання зброї. Чекаємо рішення“, – додав Подоляк.

Агентство Телевидения Новости