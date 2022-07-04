Чергова зруйнована школа у Харкові: в навчальний заклад влучили 2 ракети

Окупанти як і раніше не полишають Харків у спокої. Але вже другий третій поспiль працюють за новим графіком – ракети летять на світанку. Сьогодні снаряди, за попередніми даними їх було два, зруйнували чергову школу.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській обл.

Близько 4 ранку ворожі ракети влучили в один з навчальних закладів Шевченківського району. До місця події відразу були направлені підрозділи ДСНС, загалом 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

На місці працюють 30 рятувальників та сапери ДСНС: розбирають завали та шукають фрагменти снарядів, які зруйнували будівлю.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській обл.

Частково зруйнована 3-поверхова будівля навчального закладу. Рятувальники проводять роботи по розбиранню завалів, бетонних залишків конструкцій, плит, інших будматеріалів. Сьогодні будуть тривати роботи. Задіяна важка техніка, кран, аварійно-рятувальний автомобіль.

Цього разу обійшлося без жертв – людей в будівлі школи на момент обстрілу не було. В сусідніх будинках повибивало вікна. Інформація про постраждалих не надходила. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни – частина 1 статті 438 Кримінального Кодексу України.





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