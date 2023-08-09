Чи скасують виплати для українців: в ЄС вимагають від біженців виписку з українського банку

Українські громадяни, що отримують соціальну допомогу в країнах ЄС, нещодавно почали отримувати листи з вимогою надати виписку по банківському рахунку українського банку за останні три місяці.

Надання пільг та соціальної допомоги українцям європейськими країнами регулюється їх внутрішнім законодавством, пише видання Фокус.

За умовами законодавства європейських країн, право на соціальну допомогу мають тільки особи, які не мають ніяких доходів і активів, або мають доходи у розмірі нижче ніж прожитковий мінімум за законодавством тієї чи іншої європейської країни.

«Багато українців живуть в Німеччині, отримують там соціальну допомогу і одночасно продовжують вести бізнес в Україні, або отримують там дохід і, відповідно, витрачають його в Німеччині.

Безумовно, все це привертає увагу контролюючих органів та місцевих жителів», — розповіла Ольга Черевко, керівний партнер ЮК GLS.

Верифікація даних біженців – це так званий стандарт, який дозволяє європейським країнам відокремити тих, хто дійсно потребує грошової допомоги, від тих, хто банально паразитує на європейській гостинності.

Наприклад у Німеччині існують закони та нормативні акти, що стосуються боротьби зі зловживанням соціальної допомоги, зокрема, шляхом перевірки доходів та майнового стану осіб, які звертаються за підтримкою.

Юристи зазначають: у Європі посилюють контроль за цільовим використанням коштів платників податків.

Тому вимоги щодо підтвердження наявності та розміру доходів, як і перебування за місцем реєстрації, є цілком логічними та обґрунтованими.

Агентство Телевидения Новости