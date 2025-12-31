Цивільна промисловість рф прискорює падіння

Підсумки 2025 року фіксують перехід російської промисловості до стагнації після короткочасного зростання, зумовленого різким нарощуванням оборонних витрат у 2023–2024 роках. За січень–листопад 2025 року промислове виробництво зросло лише на 0,8 % у річному вимірі – показник, що відображає майже повну втрату імпульсу на тлі посилення санкцій, високої облікової ставки та падіння приватних інвестицій.

Формально позитивна динаміка підтримувалася вузьким колом галузей, безпосередньо пов’язаних із державним оборонним замовленням. Така концентрація зростання маскує системний спад у цивільних сегментах економіки та поглиблює структурні дисбаланси.

Ключовим джерелом підтримки промисловості залишаються бюджетні вливання. У 2025 році витрати федерального бюджету на національну оборону перевищують 172 млрд дол. США, тоді як на національну економіку спрямовано лише близько 56,1 млрд дол. США, з яких 50–70 % фактично обслуговують потреби оборонно-промислового комплексу. Це посилює залежність промислової динаміки від державних ресурсів і звужує можливості для ринкового розвитку.

Переважна частина переробної промисловості, не інтегрованої в ДОЗ, перебуває у фазі спаду. Скорочення виробництва зафіксовано в металургії, хімічній галузі, машинобудуванні та харчовій промисловості. Особливо різким є обвал у випуску цивільної машинобудівної продукції – від тракторів і бульдозерів до пасажирських вагонів, ліфтів й автомобілів, що вказує на деградацію внутрішнього інвестиційного попиту.

Фактична картина 2025 року демонструє не зростання, а структурну стагнацію російської промисловості. Модель, що спирається на оборонні витрати, є нестійкою, тоді як збереження високої облікової ставки й санкційного тиску блокує приватні інвестиції та технологічне оновлення. За цих умов навіть офіційні прогнози зростання на 2026 рік виглядають радше декларативними, ніж такими, що відображають реальний стан економіки.

Джерело: szru.gov.ua

