День Незале́жності Украї́ни — державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Акту проголошення незалежності України та від'єднання від СРСР, що заведено вважати датою відновлення незалежної держави Україна.

Історія

В часи холодної війни, особливо після вбивства Степана Бандери, українська діаспора на Заході спонсорувала святкові заходи до події «День незалежності України», що відзначався закордонними українцями 22 січня — в річницю Акта Злуки. Українська громадськість лобіювала участь на таких заходах урядових представників різних рівнів та видання прокламацій мерами про позначення 22 січня «Днем незалежності України» на теренах місцевих громад. На сторінках «Свободи» можна знайти багато подібних повідомлень, зокрема, з Нью-Йорка, Міннеаполіса, Джерсі-Сіті, Олбані, Торонто.

17 березня 1991 року проводився єдиний в історії СРСР Всесоюзний референдум про збереження СРСР. Одночасно з цим референдумом в Україні за наполяганням Народного Руху України за перебудову, було проведене республіканське консультативне опитування: «чи згодні ви, щоби Україна була у складі Союзу Суверенних Республік на підставі Декларації про державний суверенітет України». Схвально на нього відповіло понад 80 % опитаних.

Наслідком ідеологічної боротьби Народного Руху України за перебудову стало те, що референдумом і опитуванням в Україні були легітимізовані щонайменше дві (а з бажанням Горбачова — три) зовсім різні форми союзної держави і зроблений крок до незалежності — зобов'язання республіканській владі розробити й ухвалити Декларацію про державний суверенітет України.

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України — документ про проголошення державного суверенітету України. Одночасно того ж 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української РСР ухвалила постанову «Про День проголошення незалежності України». У ній зазначено:

● Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності,

● підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року,

● Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

● Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

18 червня 1991 року внесено відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР, унаслідок чого у переліку святкових днів з'явився запис: «16 липня — День незалежності України».

Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня незалежності України. 20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про День незалежності України». У ній зазначено:

● Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності,

● підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року,

Верховна Рада України постановляє:

1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

2. Постанову Верховної Ради Української РСР «Про День проголошення незалежності України» від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність.

5 червня 1992 року Верховна Рада України постановила: у частині першій статті 73 Кодексу законів про працю України слова «16 липня — День незалежності України» замінити «24 серпня — День незалежності України». Таким чином, з 1992 року День незалежності України щороку відзначається 24 серпня.

Джерело: wikipedia.org

