Дев’ять автобусів «MAN»прибудуть до Харкова з Нюрнберга

Німецьке місто-побратим Нюрнберг передало Харкову дев’ять автобусів «MAN».

Як повідомив директор КП «Салтівське трамвайне депо» Владислав Приймак, зараз автобуси прямують до Харкова і після проведення необхідної підготовки посилять найбільш завантажені муніципальні маршрути, пишуть на сайті міськради.

За його словами, така підтримка від міста-побратима є вкрай важливою та своєчасною.

«У нас є потреба у збільшенні кількості рухомого складу, оскільки все більше людей повертається до міста, і попит на перевезення задовольняти силами Салтівського депо дедалі важче.

Тому нові автобуси покращать якість послуг для пасажирів», – зазначив директор КП.

Загалом до кінця вересня Нюрнберг має намір передати Харкову 40 автобусів.

Агентство Телевидения Новости