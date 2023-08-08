Доход российского бюджета от газовой отрасли в 2023 году снизится вдвое

росСМИ со ссылкой на анализ агентства McKinsey:

Выручка российских компаний газовой отрасли по итогам 2023 года может снизиться с $165 млрд до $71 млрд.

Прогнозируется снижение экспорта российского трубопроводного газа в 1,5 раза, до 80 млрд кубометров.

Вынужденное снижение добычи в 2023 году может составить до 30 млрд кубометров, совокупное сокращение объемов добычи от уровня 2021 года достигнет 120 млрд кубометров.

И до 2030 года восстановления отрасли не ожидается.

Джерело: https://t.me/znua_live/106296

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