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24.10.2022 23:29
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Допомога потрібна щодня: спецпідрозділ KRAKEN відвідав Куп’янський район

Допомога потрібна щодня: спецпідрозділ KRAKEN відвідав Куп’янський район

Ківшарівка та Курилівка – це ті селища Куп’янського району, де все ще вкрай необхідна допомога мешканцям у вигляді продуктів, ліків та засобів особистої гігієни. До того ж, місцеві все ще в небезпеці – окупанти продовжують обстрілювати населені пункти.

Бійці спецпідрозділ KRAKEN привезли продуктові набори та ліки. До Харкова повернулися з пасажиром – вівчарка Рой постраждав під час обстрілу та потребував допомоги спеціалістів. Собаку доставили в ветклініку.

Воронка від ракети біля під’їзду, обід на багатті та снаряди на подвір’ї: як живуть люди в звільнених селах – дивіться відеозвіт бійців.

Агентство Телевидения Новости

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