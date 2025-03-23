ДПС звітує про "пожвавлення економіки", але чому насправді зростають витрати?
Податкова рапортує про збільшення виторгів у лютому:
● +10% роздрібна торгівля
● +9% продаж пального
● +1,9% алкоголь, +2,7% тютюн
● зростання грального бізнесу
"А про базові макроекономічні чинники збільшення абсолютних значень виторгів, серед яких інфляційні фактори, збільшення податків і зборів, щорічна сезонність, в ДПС схоже не знають", - Ніна Южаніна
Тож причина – не економічне зростання, а інфляція та податки:
● Масло +133%, овочі +131,6%, хліб +120,5%
● Акциз на пальне: +3,2 грн/л бензину, +6,5 грн/л газу
● Акциз на тютюн: +12 грн за пачку
Джерело: https://t.me/c/1844171976/32283