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ДПС звітує про "пожвавлення економіки", але чому насправді зростають витрати?

ДПС звітує про пожвавлення економіки, але чому насправді зростають витрати?

Податкова рапортує про збільшення виторгів у лютому:

● +10% роздрібна торгівля

● +9% продаж пального

● +1,9% алкоголь, +2,7% тютюн

● зростання грального бізнесу

"А про базові макроекономічні чинники збільшення абсолютних значень виторгів, серед яких інфляційні фактори, збільшення податків і зборів, щорічна сезонність, в ДПС схоже не знають", - Ніна Южаніна

Тож причина – не економічне зростання, а інфляція та податки:

● Масло +133%, овочі +131,6%, хліб +120,5%

● Акциз на пальне: +3,2 грн/л бензину, +6,5 грн/л газу

● Акциз на тютюн: +12 грн за пачку

Джерело: https://t.me/c/1844171976/32283

Новости портала «Весь Харьков»

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