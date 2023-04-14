«Діти, які бачать війну» – у Харкові видадуть артзбірку присвячену війні

Харківська Школа сучасних театрально-сценічних напрямів презентує проєкт «Діти, які бачать війну».

Він об’єднав понад 100 графічних робіт: коміксів та плакатів, які учні разом з викладачами створювали з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Зараз до друку підготовлений макет збірки коміксів «Маленькі історії в малюнках дітей Харківщини».

Зібрані під час реалізації проєкту кошти будуть використані на будівництво укриття на території школи. Ознайомитися з роботами та підтримати проєкт можна за посиланням: https://www.childrenwhoseethewar.com/.

Джерело: Харківська міськрада

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