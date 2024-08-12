Енергетики Харківщини повернули світло після обстрілів Дворічанської громади

Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж Харківобленерго відновили електропостачання для понад 1000 споживачів Дворічанської громади, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Про це повідомили в Харківобленерго.

В основному від обстрілів потерпають повітряні лінії.

«Останні два роки нам постійно доводиться відновлювати пошкоджені вибухами мережі. Проте ми продовжуємо виконувати свій професійний обов’язок та намагаємося по можливості оперативно усувати наслідки прильотів», – зазначив начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв.

Агентство Телевидения Новости