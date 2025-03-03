"Это такой парадокс, что 500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов россиян"

Это заявил премьер Польши Дональд Туск перед визитом в Великобританию на экстренный саммит по Украине.

(https://wiadomosci.onet.pl/kraj/donald-tusk-przed-szczytem-w-londynie-to-musi-raz-na-zawsze-stac-sie-jasne-tutaj-nad/pq6jfsr)

Да, но в этом нет никакого парадокса, если мы посмотрим на размер крупнейших европейских армий.

● Польша - 216 тыс. человек.

● Франция - 118 тыс.

● Италия - 97 тыс.

● Великобритания - 74 тыс.

● Германия - 63 тыс.

Размер российской группировки только на территории Украины - 600 тысяч человек.

Напомню, что Гитлер выиграл Битву за Францию (1940), ознаменовавшую завоевание Европы, имея в два раза меньше артиллерии, в полтора раза меньше танков и плюс-минус равный по численности личный состав, что и у союзников. Единственное, в чём у Гитлера было превосходство - в авиации, почти в два раза.

Вопрос не в населении, а в подготовке к войне.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17320

Новости портала «Весь Харьков»