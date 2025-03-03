Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:26
Просмотров: 56

"Это такой парадокс, что 500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов россиян"

Это такой парадокс, что 500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов россиян

Это заявил премьер Польши Дональд Туск перед визитом в Великобританию на экстренный саммит по Украине.

(https://wiadomosci.onet.pl/kraj/donald-tusk-przed-szczytem-w-londynie-to-musi-raz-na-zawsze-stac-sie-jasne-tutaj-nad/pq6jfsr)

Да, но в этом нет никакого парадокса, если мы посмотрим на размер крупнейших европейских армий.

● Польша - 216 тыс. человек.

● Франция - 118 тыс.

● Италия - 97 тыс.

● Великобритания - 74 тыс.

● Германия - 63 тыс.

Размер российской группировки только на территории Украины - 600 тысяч человек.

Напомню, что Гитлер выиграл Битву за Францию (1940), ознаменовавшую завоевание Европы, имея в два раза меньше артиллерии, в полтора раза меньше танков и плюс-минус равный по численности личный состав, что и у союзников. Единственное, в чём у Гитлера было превосходство - в авиации, почти в два раза.

Вопрос не в населении, а в подготовке к войне.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17320

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
Сегодня 06:44    34
Зеленський і його команда і досі не можуть відверто говорити всю правду про "допомогу США"
Сегодня 06:35    57
Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства
Сегодня 06:18    66
За шо дякувати? - Michael McFaul, посол США в росії у 2012-2014
Сегодня 06:09    93
Новини
Сегодня 06:00    66
Оперативна інформація станом на 16.00 02.03.2025 щодо російського вторгнення
02.03.2025 16:26    141
Згадуємо про бій у Бузковому парку та як херсонці відстоювали свою свободу в березні 2022 року
02.03.2025 11:11    134
Чи зможе Україна вистояти без США у війні з Росією: варіанти розвитку подій
02.03.2025 10:54    241
Найбільший виробник електромобілів у Китаї планує побудувати третій завод у Європі
02.03.2025 10:12    174
Міністр оборони США місяць тому пригрозив Мексиці військовими діями, якщо її уряд не припинить змову з наркокартелями
02.03.2025 09:34    111
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 