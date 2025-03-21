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Европейский Союз обнародовал Белую книгу по вопросам обороны

Европейский Союз обнародовал Белую книгу по вопросам обороны

В ней детально описываются ключевые направления развития оборонной промышленности союза до 2030 года.

Этот стратегический документ нацелен на укрепление военного потенциала Европы, формирование крепкого оборонного альянса и оказание поддержки Украине. В Белой книге обозначены основные вызовы в области безопасности, включая вероятность широкомасштабных военных действий на европейской территории, при этом россия квалифицирована как «фундаментальная угроза» для ЕС в ближайшей перспективе.

«Если россия добьется своих целей в Украине, ее территориальные амбиции выйдут за пределы этой страны», – говорится в документе. Подчеркивается, что москва активно наращивает свою военную экономику при поддержке Беларуси, Северной Кореи и Ирана, а также значительно расширяет военно-промышленные мощности.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/52027

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