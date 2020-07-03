Глава Антимонопольного комитета Терентьев уволен

Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

За соответствующее решение сегодня проголосовало 226 депутатов.

Голоса за отставку дали фракции Слуга народа (183 голоса), ОПЗЖ (23), За майбутне (6), Довира (10), внефракционные (4). Голос, ЕС и Батькивщина воздержались.

Ранее Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

Однако председатель ВР заявил, что она не является действительной.

"По состоянию на сегодня в парламенте действительной остается только первое заявление об отставке", - объяснил Разумков.

Самого Терентьева на заседании нет.

Напомним, ранее главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что в среду, 1 июля, президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенный на табачного монополиста компании "Тедис" штраф в 6,5 млрд грн.

О том, что Терентьев написал заявление об отставке, УНН подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015 - 2019 Агия Загребельская: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".

Позже Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

Агентство Телевидения Новости