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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 28 вересня зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 28 вересня зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним

Про це генерал повідомив у своїх соцмережах.

"Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська", – йдеться у повідомленні.

Залужний також наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України.

"Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", – додав головнокомандувач.

Фото – Головнокомандувач ЗСУ.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19218

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