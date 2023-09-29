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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 28 вересня зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним
Про це генерал повідомив у своїх соцмережах.
"Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська", – йдеться у повідомленні.
Залужний також наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України.
"Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", – додав головнокомандувач.
Фото – Головнокомандувач ЗСУ.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19218