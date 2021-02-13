Госэкоинспекция проверит предприятия, которые являются Топ-загрязнителями Харькова

Госэкоинспекция запланировала проверку на ООО «Коксовый завод «Новомет», Змиевской ТЭС и КП «Харьковводоканал», которые являются одними из крупнейших загрязнителей окружающей среды в Украине. Об этом сообщили в ГЭИ.

«Будет осуществлено плановое мероприятие контроля на ООО «Коксовый завод «Новомет». Ведь предприятие продолжает работать, несмотря на решение суда о временном прекращении его деятельности по иску Госэкоинспекции. Сейчас «Коксохим» подал апелляционную жалобу, поэтому судебный процесс продолжается. Его ход я держу на личном контроле и подчеркиваю, что ГЭИ будет до конца бороться за закрытие этого предприятия», - подчеркнул председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

На территории Харьковской области также находятся 2 предприятия из рейтинга Топ-100 загрязнителей Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов - КП «Харьковводоканал» и Змиевская ТЭС.

«Уже в первом полугодии 2021 Госэкоинспекция запланировала проведение мер контроля за соблюдением природоохранного законодательства на этих предприятиях. Сейчас специалисты ГЭИ готовят календарный план проверок, поэтому о точной дате мероприятий сообщу дополнительно», - сообщил Андрей Малеваный.

По словам чиновника, в январе Харьковщина стала лидером по количеству нарушений природоохранного законодательства – в течение месяца инспекторы ГЭИ Харьковской области составили 229 протоколов об административных нарушениях и насчитали более 1 млн гривен убытков.

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