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Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с режимом Мадуро

Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с режимом Мадуро

Хуан Гуайдо, который признан многими странами временным президентом Венесуэлы, продолжит переговоры с режимом Мадуро на острове Барбадос

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 7 июля, объявил о возобновлении переговоров с представителями главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно сообщению, которое появилось на его странице в соцсети Twitter, встреча, на которой будет обсуждаться "выход из диктатуры", состоится в островном государстве Барбадос при посредничестве Норвегии. Дата переговоров еще не объявлена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению Гуайдо, путь к смене режима, который он называет узурпаторским, лежит через отставку президента и приход временного правительства. С помощью международного сообщества временный кабинет должен будет подготовить проведение выборов.

• Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".

• Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Источник: espreso.tv

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Темы: венесуэла

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