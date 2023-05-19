Харкову планують передадати генератори

Перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак, 18 травня, зустрівся з представниками благодійної організації «АДРА».Сторони домовилися підписати меморандум про співпрацю у рамках проєкту «MOFA», який «AДРА» реалізує спільно з урядом Японії.

Як повідомив менеджер проєкту «MOFA» Назар Костюк, у його рамках у Харківську, Запорізьку, Донецьку та Херсонську області планується передати по чотири генератори потужністю від 100 до 150 кВт. Також у планах – продовжити видачу продовольчих наборів. Зокрема, такі видавали жителям деокупованого Ізюма.

Ми вже привезли близько 300 наборів. Це продукти харчування та засоби гігієни загальною вагою 14 кг, розраховані на сім’ю з трьох осіб», – розповів Назар Костюк.

Олександр Новак зазначив, що підписання меморандуму – це крок до результативної та успішної роботи. За його словами, раніше медичні установи забезпечувалися генераторами зусиллями міської влади спільно з міжнародними партнерами, і нові потужні агрегати знадобляться, швидше, для стабільного забезпечення городян теплом та водою.

У свою чергу, директор благодійної організації «AДРА» у Словаччині Станіслав Бєлік підкреслив, що через прикордонну з Україною Словаччину проходять гуманітарні вантажі з різних країн Європи.

«З початку війни ми передали Україні 800 тонн допомоги – різні набори, генератори, одяг, медикаменти. Проєкт «MOFA» передбачає надання допомоги чотирьом областям та роботу гуманітарного коридору між Словаччиною та Україною», – зазначив Станіслав Бєлік.

Олександр Новак подякував представникам Словаччини за допомогу Україні та Харкову.

Зазначимо, що «АДРА Україна» є частиною всесвітньої мережі Адвентистського агентства допомоги та розвитку, яка здійснює свою діяльність у більш ніж 130 країнах. «ADRA International» заснована у 1956 році та має консультативний статус при Економічній та соціальній раді ООН.

Агентство Телевидения Новости