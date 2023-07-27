Харківські енергетики відновили підстанцію, яка живить Університет міського господарства

Електропідстанцію, яка живить Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова та була пошкоджена цього року внаслідок ракетного удару, відновили.

Як повідомили в «Харківобленерго», увесь цей час університет було заживлено частково за тимчасовими схемами. Після ворожого удару постраждала як будівельна частина підстанції, так і електротехнічна.

Сергій Гасюк , начальник Центрального району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго»

Фахівці управління по ремонту будівель і споруд обленерго капітально відремонтували дах і стіни, виконали оздоблювальні роботи ззовні та всередині. Окрім того, було замінено деформовані вибуховою хвилею двері підстанції. Щодо електрообладнання, то встановлено два нових трансформатори та замінено комірки, відновлено усі кабельні лінії. Зараз це фактично нова сучасна підстанція, яка є однією з найкращих на території обслуговування Центрального РЕМ.

Введення в експлуатацію оновленої підстанції має забезпечити корпуси університету сталим та надійним електропостачанням, що є особливо актуальним напередодні нового навчального року.

Агентство Телевидения Новости