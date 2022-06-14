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14.06.2022 21:39
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Харківські енергетики усувають пошкодження кабельної лінії на проспекті Науки

Харківські енергетики усувають пошкодження кабельної лінії на проспекті Науки

Енергетична артерія на пр.Науки здійснює електропостачання житлових будинків та інфраструктури району Павлове Поле від високовольтної підстанції.

Крім того, кабельна лінія є резервною у схемі живлення міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

«Складність аварійних робіт полягає в тому, що місце пошкодження розташоване прямісінько під асфальтовим дорожнім покриттям. До виконання відновлювальних заходів енергетики долучили фахівців ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство», – повідомили у товаристві.

Щоб уникнути розриття дороги у центральній частині міста підрядна організація здійснить горизонтально-спрямоване буріння та протягне поліетиленову гільзу з електрокабелем усередині.

«Таким чином, рух автотранспорту по проспекту Науки не зупиниться ні на хвилину”, – запевнили в обленерго.

Усі ремонтні роботи планується виконати протягом найближчих двох днів.

Агентство Телевидения Новости

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