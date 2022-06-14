Харківські енергетики усувають пошкодження кабельної лінії на проспекті Науки
Енергетична артерія на пр.Науки здійснює електропостачання житлових будинків та інфраструктури району Павлове Поле від високовольтної підстанції.
Крім того, кабельна лінія є резервною у схемі живлення міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
«Складність аварійних робіт полягає в тому, що місце пошкодження розташоване прямісінько під асфальтовим дорожнім покриттям. До виконання відновлювальних заходів енергетики долучили фахівців ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство», – повідомили у товаристві.
Щоб уникнути розриття дороги у центральній частині міста підрядна організація здійснить горизонтально-спрямоване буріння та протягне поліетиленову гільзу з електрокабелем усередині.
«Таким чином, рух автотранспорту по проспекту Науки не зупиниться ні на хвилину”, – запевнили в обленерго.
Усі ремонтні роботи планується виконати протягом найближчих двох днів.