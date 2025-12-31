Держава
Сегодня 08:15
Просмотров: 52

Хочеш жити... ну і крутяться... Як можуть

Российская экономика цветет и пахнет. Все так хорошо что ЦБ РФ продлил на полгода рекомендацию банкам реструктуризировать кредиты а в качестве бонуса можно снизить резервы

---------------

Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей

Для поддержки компаний, столкнувшихся с временными трудностями, мы продлили на полгода рекомендации банкам идти навстречу таким заемщикам.

Чтобы стимулировать банки к соблюдению рекомендаций, временно смягчены требования к резервам по реструктурированным ссудам заемщиков, имеющих потенциал для восстановления финансовой устойчивости. К ним относятся компании с умеренной долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие 3 года. Банки, в свою очередь, должны будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика плановым и, если они не достигаются, досоздавать резервы.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года по итогам обсуждения с банками мы рассмотрим возможность уточнения плановых контрольных показателей с учетом отраслевых особенностей и размера компании.

---------------

Вижу последний пост слишком сложный наверно, опишу простыми словами.

Летом, когда начались первые серьезные проблемы в российской экономике ( Кузбасс, шахтеры, АвтоВАЗ, стройка, переход заводов на 4-дневку и пр. ) ЦБ оценив угрозы ухудшения обслуживания кредитов дал рекомендацию банкам проводить реструктуризацию кредитов. Для стимулирования процесса разрешил снижать резервы.

Реструктуризация это примерно - У Ваньки есть завод и есть кредит. Но производство сковородок падает. Кредит становится труднее обслуживать. Подходит срок погашения кредита. Ванька приходит в банк и говорит - дайте новый кредит. В банке смотрят на него как на идиота и говорят - ты шо ипанутый, твои сковородки никто не покупает, продажи упали, завод перешел на 4-х дневку. Ты этот кредит не сможешь вернуть. Так что кредита мы тебе не дадим.

Если Ваньке не дадут новый кредит - завод надо банкротить, т.к. сковородки нах никому не нужны.

И тут на помощь приходит ЦБ. и говорит. Банк, дайте кредит Ваньке, он вам обещает все заплатить когда вырастут мировые цены на сковородки и изменится мировая коньюктура. Банк в ответ крутит пальцем у виска. На что ЦБ отвечает - та похер, дайте ему кредит по честное слово, к черту все нормы резервирования и оценку рисков. Если банк обанкротится, мы его зальем деньгами.

То есть по сути, банки уже банкроты!

А депозиты будут возвращать .....ну может быть ...когда нибудь)))

----------------

Благодарные подписчики сбросили комиксы что-бы объяснять сложные банковские вопросы)))

Хочеш жити... ну і крутяться... Як можуть

Джерело: https://t.me/istrebin/31386

Новости портала «Весь Харьков»

