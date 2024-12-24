Яким шляхом газ із росії йде в Європу через Україну — Радіо Свобода

Зараз російський газ надходить в Україну через вимірювальну станцію поблизу міста Суджа Курської області росії, яке Збройні сили України взяли під свій контроль раніше цього року.

Контракт терміном на п’ять років щодо транзиту російського газу через Україну до Європи підписали у 2019 році. Україна заявляє, що не продовжить угоду. Основними покупцями досі залишалися Словаччина та Австрія. У ЄС зазначили, що не зацікавлені у подовженні транзиту російського газу через Україну. Кажуть, є «альтернативні варіанти».

Інфографіка: Радіо Свобода

Джерело: https://t.me/znua_live/182528

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