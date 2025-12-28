Япония увеличила оборонный бюджет до $56 млрд, усиливая меры против растущего военного давления со стороны Китая

(https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/japan-increases-defense-budget-to-56-billion-to-counter-growing-chinese-military-pressure)

Бюджет ориентирован на укрепление ракетного потенциала, систем ПВО, беспилотных комплексов и других специальных возможностей.

Важно подчеркнуть, что такое увеличение финансирования не является обычным годовым ростом, а представляет собой структурный сдвиг: средства направляются на развитие вооружений и пополнение запасов, необходимых для ведения боевых действий против Китая.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/91459

