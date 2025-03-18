Итоги разговора Путина и Трампа

Версия Кремля:

▪️президенты подробно обсудили украинсккий кризис;

▪️Россия и США создадут экспертные группы «по урегулированию украинского кризиса»;

▪️Трампр предложил России и Украине отказаться на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре, Путин согласился и дал команду российским военным;

▪️Путин проинформировал Трампа, что Россия и Украина обменяются 175 пленными 19 марта;

▪️президенты договорились оставаться в контакте;

Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейный матч между НХЛ И КХЛ

Ждем комментариев американцев, но промежуточный вывод: перемирие между Россией и Украиной снова откладывается.

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Заява Білого Дому:

«Трамп і путін погодилися, що конфлікт потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та росією.

Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення ударів по енергетичному та інфраструктурному секторах, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру».

Джерело: https://t.me/yb_ua/8302

Мосбиржа полилась

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