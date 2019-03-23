Избирательные комиссии взяли под круглосуточную охрану
23 марта украинская полиция взяла под охрану все избирательные комиссии для обеспечения общественной безопасности в рамках избирательного процесса.
Об этом сообщил в субботу Департамент коммуникации Нацполиции Украины.
Как рассказал заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич во время видео-селекторного совещания с участием представителей территориальных подразделений, с сегодняшнего дня правоохранители взяли под охрану все избирательные комиссии. Всего их - 199.
«Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции», - отметил Фацевич.
По его словам, сейчас полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии, а уже в конце следующей недели полицейские будут осуществлять охрану и участковых избирательных комиссий после перемещения бюллетеней к ним.
Также Фацевич сообщил, что за сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. За 9 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Также он добавил, что всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 3787 заявлений и сообщений, из которых по 202 полиция открыла уголовные производства.
Среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 - с проведением предвыборной кампании.
Также полицейские составили 606 административных протоколов.