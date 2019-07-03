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Избрали нового главу Европейского парламента

Избрали нового главу Европейского парламента

Новым главой Европейского парламента избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли.

Об этом сообщает издание Politico.

Во втором туре голосования Сассоли, представляющего группу "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334.

В первом туре для победы ему не хватило семи голосов. Для избрания на должность кандидат должен был набрать 50%+1 голос.

Голосование проходило бюллетенями по тайной процедуре. Общее число зарегистрированных бюллетеней - 667.

Второе место занял чех Ян Заградил от фракции "Европейские консерваторы и реформисты" с 160 голосов.

Представительница Германии Ска Келлер от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" набрала 119 голосов.

Испанку Серую Рего от левой партии "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" поддержали 43 евродепутаты.

Напомним, что 2 июля другую топ-должность в ЕС - президента Европейского совета - получил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

 

Агентство Телевидения Новости

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