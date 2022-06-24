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Качество воды в Харькове соответствует всем нормам

Качество воды в Харькове соответствует всем нормам

Согласно результатам исследований, качество воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Об этом сегодня, 23 июня, сообщила исполняющая обязанности начальника Лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля КП «Харьковводоканал» Карина Беспалова. По ее словам, даже в условиях военного времени лаборатория продолжает работать в штатном режиме и проводить все анализы. Для этого она оснащена современным измерительным и вспомогательным оборудованием, которое обслуживают высококвалифицированные специалисты. Лаборатория ежедневно отбирает более 25 проб из водопроводной сети. Ежедневный контроль осуществляется на всех контрольных точках отбора: накопительных резервуарах чистой воды, насосных и подкачивающих водопроводных станциях, водоразборных колонках.

Также она отметила, что из-за боевых действий или воздушной тревоги в график работы выездной бригады лаборатории иногда вносились изменения, но как только ситуация стабилизировалась, работники возвращались на место для взятия проб.

«Контроль за качеством водопроводной воды очень важен, и все сотрудники осознают, какая большая ответственность лежит на них.

Случалось задерживаться после окончания рабочего дня, но все необходимые анализы проводили и фиксировали, как положено», - отметила Карина Беспалова.

Также она подчеркнула, что все показатели водопроводной воды сейчас находятся в норме, а недавняя информации о том, что в воде якобы выявили «холерную палочку», является вымыслом и не соответствует действительности. Если же какие-то показатели превышают норму, то об этом незамедлительно сообщается на место забора воды, и специалисты принимают необходимые действия, направленные на улучшение качества воды.

Источник: https://t.me/citykharkivua/9858

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