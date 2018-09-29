Как с томосом. Стартовал процесс лишения России права вето в Совбезе ООН

Прошедшее заседание Генассамблеи можно считать на редкость удачным для Украины. А также для интересов глобального общества

Нынешняя 73-я сессия Генассамблеи ООН, возможно, потому, что проходит на фоне целой серии пропущенных Россией в последнее время болезненных ударов — от полного разоблачения отравителей из ГРУ до клинча с Израилем и Турцией, оказалась достаточно удачной для Украины.

Восходящий тренд

Взаимосвязь здесь очевидна — никаких предложений миру опозорившаяся в Европе и остановленная в Сирии, а также лишаемая своего "консервативного очарования" в виде масштабного проникновения РПЦ Москва сделать уже не в состоянии. Никто, затаив дыхание, не ждал в Нью-Йорке Владимира Путина, как бывало еще относительно недавно. Поэтому украинские вопросы маргинализовать не удалось, более того, они органично вписались в некий восходящий тренд.

Похоже, эту тенденцию задал французский лидер Эммануэль Макрон, проявляющий все большую энергию на мировой и европейской арене. В конце концов, уже третьему президенту Франции подряд приходится набирать очки во внешней политике, поскольку общество Пятой Республики продолжает сопротивляться социальному реформированию. Поэтому и далеко не только Макрону, но и многим западным лидерам остается только пытаться активно менять окружающий мир под потребности общественного большинства в своих странах. К таким потребностям принадлежит и необходимость трансформации ООН, в первую очередь ее Совета безопасности, в действенный элемент укрощения агрессоров и предотвращения хронических конфликтов, иначе не избежать новых разрушительных для все более хрупкого западного мира волн переселения народов и атак со стороны переваренных мафией малоразвитых государств.

По мнению Макрона, мировой порядок требует коррекции и обновления принципов построения. "Пришло время посмотреть заново на сегодняшний мир. Мировой порядок сталкивается со сложностями в саморегуляции: экономические, финансовые и климатические проблемы по-прежнему актуальны", — подчеркнул французский лидер и добавил, что ООН не всегда способна контролировать положение дел на планете. "Наша организация часто лишь осуждала нарушение прав, вместо того чтобы их защищать", — отметил он. Макрон выразил мнение о необходимости создания новой модели, которая бы поддерживала баланс сил в мире, потому что предыдущие, основанные на блоках, а потом сверхдержавах, себя уже исчерпали. "И теперь мы наблюдаем новую нестабильность в мире, которая характеризуется существованием нескольких центров силы", — сказал французский президент. И добавил, что суверенитет стран и равенство людей должны быть важнейшими ценностями, которые должны неукоснительно соблюдаться.

Также, и это основной месседж для Украины, раскол в Совбезе ООН все чаще мешает принимать эффективные действия, констатировал президент Франции. ООН становится все более беспомощной, а посему необходимо ограничение права вето и расширение количества членов Совбеза. На фоне краха "либерального вестфальского мирового порядка" в ООН есть (очевидный намек) те, кто хочет работать под лозунгом "Прав тот, кто сильнее", но такой односторонний подход, не имеющий никакой легитимности, по словам Макрона, обернется противостоянием "всех против всех" и в конечном итоге не защитит никого.

Напомним, что еще минувшей осенью Петр Порошенко, а в мае 2018 г. постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявляли, что Совбез ООН должен быть реформирован с ограничением права вето для его постоянных членов. Россия, являясь постоянным членом организации, уже 11 раз блокировала в ООН резолюции, которые касались расследования применения в Сирии химического оружия. А сегодня химические атаки касаются не только разрушенной Сирии, но угрожают и наиболее развитым государствам.

Поэтому имя той дичи, на которую объявлена глобальная охота, сегодня уже известно всем. Причем ее гон начался уже и на той площадке, где она традиционно была сильна. "Россия бесцеремонно нарушает международные нормы — захватывает территории и использует химическое оружие в других странах", — заявила в Нью-Йорке премьер Великобритании Тереза Мэй. Отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за которое премьер возложила на российские спецслужбы, она назвала "отвратительным".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает интервью "Александра Петрова" и "Руслана Боширова" российскому государственному телеканалу RT фейковым телешоу. Комментируя это интервью, Хант напомнил, что, когда в 2014 г. российские военнослужащие вторглись в Украину, они, как утверждала Москва, находились в отпуске. "Пора остановить фейковые телешоу — мир раскусил Россию", — отметил Хант.

Впрочем, в контексте ООН очевидно, что лидером в ней становится Франция, ведь Макрон предложил как можно быстрее (чуть ли не в этом году) провести через Ассамблею ограничения права вето постоянных членов Совбеза. Столь динамичный поворот от слов к делу очень важен именно для нашей страны, инициировавшей процесс, еще два года назад казавшийся просто идеалистическим добрым пожеланием, но алгоритм был найден.

Китай в курсе

Президенту Трампу тоже надо отдать должное — он повеселил Генассамблею. Во-первых, юмор в нынешние тяжелые для мира времена очень важен, он сбрасывает напряжение и настраивает на конструктивный лад. Привычно осудив козни глобализма, Трамп тем не менее (и этого не расслышали) выступил за мирное и взаимоуважительное сосуществование свободных национальных патриотизмов.

Во-вторых, ООН сама по себе нуждается в восстановлении своей легитимности, ведь ее авторитета (как когда-то у Лиги Наций) не хватило для предотвращения нападения России на Украину или иранской оккупации заметной части Сирии (в рамках которой россияне выполняют функцию вольнонаемных полицаев).

Несмотря на понятное взаимное неприятие, у Трампа ровно такая же проблема, как и у Мэй: прожекты выламывания США и Великобритании из систем глобального управления потерпели фиаско, но элитам с провинциальным складом ума нужно время, чтобы это осознать.

В свою очередь, в определенном смысле конструктивной оппозицией западному консенсусу в отношении магистрального пути развития планеты выступает сегодня Китай, на основе консенсуса проводящий мирную экономическую реколонизацию Африканского континента и сегментов других объективно отсталых регионов планеты. В частности, именно поэтому с Пекином намерены считаться в Париже, Берлине и Оттаве. Да и в Вашингтоне с Лондоном (в последнем случае в особенности — вспомним, какую столицу первой посетил новый министр иностранных дел королевства Хант).

Представляется, что ограничение политико-дипломатических возможностей РФ в Совбезе ООН выгодно самому Пекину, так как снижает ныне максимально реализуемый Москвой деструктивный потенциал в отношении нового китайского партнера в Европе — Республики Беларусь. А также с точки зрения возможного подрыва путинским режимом-террористом начавшегося (в основном благодаря давлению Вашингтона и Пекина) процесса стабилизации на Корейском полуострове и просматривающейся конвергенции Корей. Ведь на уровне финансового сектора Китай уже неофициально участвует в кампании по приведению мирового статуса РФ в соответствие с ее весом в глобальной экономике и природой ее управленческой модели.

Обратный отсчет

В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко подавляющую часть времени говорил с трибуны ООН о войне с Россией, Донбассе и Крыме. Однако самое главное в выступлении Порошенко — это продолжение борьбы за развертывание многонациональной миротворческой миссии ООН на временно оккупированной территории Донбасса.

Впервые Украина обратилась с просьбой ввести миротворцев к тогдашнему генсеку ООН Пан Ги Муну еще в апреле 2015 г. В прошлом году президент Украины в своей речи в ООН также подробно останавливался на этом вопросе.

На этот раз он был максимально конкретным, заявив, что мы нуждаемся в "миссии ООН с мощным мандатом и широким кругом ответственности, который бы способствовал возвращению мира на украинскую землю. А не той, которая поможет заморозить конфликт или закрепить присутствие агрессора и его приспешников на Донбассе". За три года Украина уже заручилась в этом проекте поддержкой США, Германии и Франции, где разделяют именно украинский подход к такой миссии. По словам Павла Климкина, вместе с этими странами Украина готовит к внесению на голосование Совбеза ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Само по себе положительное голосование за такую ​​резолюцию уже будет означать начало урегулирования, ведь для этого нужно согласие России (но если реформа ООН быстро сдвинется с места, то оно может и не понадобиться — это, извините, как с Томосом). Тем не менее миротворцы ООН зайдут на Донбасс только после того, как россияне согласятся выйти, — не воевать же с ними их туда пошлют. Три года назад, когда Порошенко обратился к генсеку ООН, его внутренние и внешние критики считали это фантазией, о которой никто не будет и говорить. Но теперь этот вопрос серьезно обсуждается в ООН и других международных площадках.

Поэтому в целом прошедшее заседание Генассамблеи можно считать на редкость удачным для нашей страны. А также для интересов глобального общества, в целом уже привыкшего считать ООН довольно архаичным институтом. Однако, возможно, с 73-й Ассамблеи начнется отсчет реконструкции мирового порядка, в последние годы получившего немало пробоин.

Источник: dsnews.ua

Автор: Максим МИХАЙЛЕНКО

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