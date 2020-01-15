«Киборг», физик-ядерщик и взводный. Харьковчанин Дмитрий Сорока вспоминает об обороне Донецкого аэропорта
Мы даже не догадываемся, на что способны. Эти слова харьковчанин Дмитрий Сорока увидел на одном из дорожных указателей на уже охваченном войной Донбассе.
Говорит: вспомнил их не раз при обороне Донецкого аэропорта. Физик-ядерщик в гражданской жизни, Сорока служил в 93-й бригаде. В аэропорт его подразделение зашло в августе две тысячи четырнадцатого.
Эти кадры Дмитрий Сорока снял осенью 2014-ого. Пророссийские боевики обстреливают взлетно-посадочную полосу Донецкого аэропорта. С тех пор, вспоминает ветеран, обстрелы почти не прекращались.
Дмитрий Сорока, ветеран АТО
Я сидел сверху, видел, что откуда-то полыхает. А потом вижу - разлетается одна из башенок пожарки, и я буквально скатился вниз. Какое-то такое чувство шестое. На фронте у вас возникает так называемая «чуйка». И буквально сверху со своего наблюдательного пункта, это была башенка на 4-м, я скатился на 3-й, тут же туда влетел снаряд
Физик-ядерщик по специальности и лейтенант-резервист от призыва не прятался. Признается, в мирное время даже на учебных военных сборах не был. Но из Донецкого аэропорта выходил одним из последних со своей бригады.
Дмитрий Сорока, ветеран АТО
Я ребятам говорил: возьми вот то письмо, где маленький ребёнок тебе написал: «Я не знаю, кто ты, я не знаю твоего имени, но спасибо, что ты там стоишь и меня защищаешь. Потому что благодаря тебе моя мама может ходить спокойно по улице, а я в школу».
Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня, с мая 2014-го по январь 2015-го года. Это всего на неделю меньше, чем оборона Севастополя во время Второй мировой войны. «Киборгами» наших воинов назвали пророссийские пропагандисты. Это – из-за мужества и бесстрашия. Диспетчерская башня аэропорта была «глазами» защитников ДАПа, она обвалилась после почти восьми месяцев ежедневных обстрелов. Произошло это 5 лет назад. Во время обороны аэропорта погибли 200 наших защитников.
Та форма, которая была штатная, она сгорела, стёрлась. А потом вот немецкая, германская … однострой
Эту форму Дмитрию привез его друг и волонтер Игорь Пащенко. Повестки в военкомат получили вместе, но Пащенко не прошел медкомиссию. И уже тогда знал, чем может помочь другу и своей стране.
Игорь Пащенко, волонтёр
Мы не были сами по себе, это было сообщество, построенное на доверии. Вот мне, я помню, нужны были миноискатели. Я просто спросил – какие надо бы? И у меня сразу после этого лежали 2 миноискателя и инструктор
А так выглядят «алмазы» Донецкого аэропорта. Осколки стекла из Донецкого аэропорта для Дмитрия Сороки - символ того, что война мгновенно превращает в руины самые прочные сооружения. Украинские защитники держались более полугода.
Дмитрий Сорока, ветеран АТО
Защита Донецкого аэропорта - это был первый успешный пример обороны и взаимодействия всех родов войск и всех бойцов. И когда надо было и артиллеристы давали очень эффективный залп, отсекая пехоту
За оборону Донецкого аэропорта Дмитрий Сорока отмечен орденом Богдана Хмельницкого.
Высокую награду, как и большинство ветеранов, достает редко.
Считает: её достоин каждый защитник аэропорта.