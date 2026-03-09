Китай поступово згортатиме активність в арктичних проєктах, адже росія не є для Пекіна повноцінною альтернативою співпраці із Заходом. Хоча загальний обсяг іноземних інвестицій Китаю в межах ініціативи «Один пояс, один шлях» продовжує зростати, арктичний напрямок втрачає пріоритетність через високі ризики, складну логістику та геополітичну напруженість.

росія формально є єдиним майданчиком для потенційного розширення співпраці в Арктиці. Однак п’ять із шести спільних проєктів були погоджені ще до 2022 року – до початку повномасштабної війни проти України. Один із них уже закрили через проблеми з реалізацією. Нових масштабних ініціатив не з’являється.

Головною перешкодою для активізації китайських інвестицій на рф залишаються міжнародні санкції, запроваджені через агресію проти України. Обмеження у фінансовому секторі, доступі до технологій та міжнародного страхування, різко підвищують ризики для будь-якого великого проєкту. У таких умовах прагматичний Пекін не поспішає нарощувати вкладення в економіку країни, що перебуває в міжнародній ізоляції.

Таким чином, росія не лише не стає центром арктичного прориву для Китаю, а й дедалі більше перетворюється на токсичного партнера для глобального бізнесу. Поки цивілізовані країни уникають співпраці з державою-агресором, москва втрачає інвестиційні можливості, технологічний доступ і перспективи розвитку навіть у тих регіонах, які ще донедавна вважала стратегічними.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»