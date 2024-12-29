Китай спустив на воду гігантський десантний корабель: подробиці

Китай представив новий десантний корабель Type 076 "Сичуань" з електромагнітною катапультою для запуску літаків. Корабель водотоннажністю 40 000 тонн може перевозити понад 1000 морських піхотинців та конкурує з військовою потужністю США.

Китай спустив на воду свій перший десантний корабель нового покоління, який може конкурувати з військовою потужністю США. Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що десантний корабель Type 076 спустили на воду в п’ятницю, 27 грудня, під час урочистої церемонії на верфі в Шанхаї.

Корабель назвали "Сичуань" — на честь провінції на південному заході Китаю. Цей корабель вважається ключовим активом у трансформації флоту та посиленні його можливостей для операцій на далекій відстані.

Китай, який уже має найбільший флот у світі, будує авіаносці та великі військові кораблі вражаючими темпами, щоб проєктувати свою військову міць далеко за межами своїх берегів та наздогнати військову перевагу США, пише видання.

З повним водотоннажністю понад 40 000 тонн Type 076 входить до числа найбільших десантних кораблів у світі. Він оснащений двома острівними надбудовами та польотною палубою на всю довжину, зазначили у PLAN.

Найбільш примітною особливістю корабля є електромагнітна катапульта, яка дозволяє йому запускати літаки з фіксованим крилом, а також гелікоптери й десантне обладнання. Завдяки цій системі корабель зможе запускати більші та важчі літаки, які зможуть нести більше палива й озброєння, що розширює їхній радіус дії та бойові можливості.

На сьогодні лише один інший військовий корабель у світі — американський авіаносець USS Gerald R Ford — використовує таку систему катапульти.

Новий китайський авіаносець "Фуцзянь", який наразі проходить морські випробування, також оснащений електромагнітною катапультою.

Американські десантні кораблі оснащені винищувачами F-35B, які здатні до короткого зльоту й вертикальної посадки. Наразі ВМС Китаю не мають аналогів F-35B, але, ймовірно, використовуватимуть ті ж літаки з фіксованим крилом, що й на авіаносці "Фуцзянь".

Експерт Карл Шустер, колишній капітан ВМС США, зазначає, що розмір Type 076 підкреслює амбіції Китаю.

Це демонструє прагнення китайського флоту до експедиційних і десантних операцій, а також їхнє зростаюче вміння виконувати ці завдання - сказав Шустер, додавши, що це частина конкуренції між найбільшими військово-морськими силами світу — Китаєм і США

Згідно зі звітом Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Type 076 може також використовуватися як платформа для дронів. У Китаю є розвинений арсенал безпілотних літальних апаратів, таких як GJ-11 (стелс-бойовий дрон), WZ-7 (розвідувальний дрон) та ударні UCAV серії CASC Rainbow.

Крім того, звіт CSIS зазначає, що корабель матиме вертольоти та десантні судна, здатні розміщувати понад 1 000 морських піхотинців. Завдяки великим розмірам корабель зможе перевозити більше вантажів, ніж китайські Type 075.

Джерело: unn.ua

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