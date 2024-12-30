Футуристичний кошмар: у Китаї є місто, де живуть люди, які не бачать сонця, — The Mirror

Чунцин — це велике багаторівневе місто, яке нагадує декорації до фільму «Той, хто біжить по лезу», з автострадами та хмарочосами, де жителі нижніх поверхів не мають доступу до денного світла.

«Блогер Джексон Лу розповів, що живе на 18-му поверсі, а на роботу добирається, спускаючись на 12-й, де розташована станція метро. <...> Автобус іноді піднімає його на висоту 20 поверхів», — пише видання.

Джерело: https://t.me/u_now/149269

Новости портала «Весь Харьков»