Передові конструкції. Нові зразки китайських військових літаків потрапили на фото

Два військові літаки з незвичайною конструкцією, позбавленою хвостів, помітили в небі над Китаєм.

Цього тижня в мережі з’явилося відео, що зображає два військові літаки в небі над китайською провінцією Сичуань. Обидві мають конструкції без хвоста, тобто вони не мають вертикальних стабілізаторів, які допомагають підтримувати контроль. Такі літаки зазвичай підтримують стабільність завдяки комп’ютерам, які інтерпретують вхідні дані пілота. Більший з двох літаків має ромбоподібну форму з трьома повітрозабірниками для двигунів — двома вздовж фюзеляжу й одним угорі. Менший має більш традиційну конструкцію, але без хвоста.

Жоден з літаків не має офіційного позначення і їхній дизайн є незвичайним для повітряного флоту Китаю. Жодні характеристики апаратів наразі невідомі. Утім експерти з питань оборони наголошують, що це явно передові конструкції, пише Reuters.

«Якими б не були переваги чи недоліки, вони мають дуже оригінальний дизайн», — зауважує Юан Грем, старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики.

Такі проєкти, як ці літаки, показують готовність авіаційної промисловості Китаю експериментувати та впроваджувати інновації, додає він.

У Сполучених Штатах багато років розробляють програму домінування в повітрі, яка розробляє винищувач нового покоління. Європа та Азія співпрацюють над окремими літаками наступного покоління в рамках Глобальної бойової авіаційної програми.

Джерело: techno.nv.ua

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