Коли оживуть "мертві зони" мобільного звʼязку та інтернету: у Мінцифри дали відповідь

Протягом минулого року мобільні оператори підключили понад 800 населених пунктів до 4G-зв'язку.

У 2025 році покриття мобільного звʼязку та інтернету в Україні становить близько 98%, не враховуючи тимчасово окуповані території. Із ними покриття складає майже 91%. Також за останній рік зросла швидкість мобільного інтернету. Про це в коментарі УНІАН розповів радник міністра цифрової трансформації України з питань електронних комунікацій Денис Поздняков.

"У 2025 рік покриття мобільного звʼязку та інтернету становить 97,9% (без ТОТ, з ТОТ - 90,9%), а швидкість інтернету - 31,23 Мбіт/с, у 2023 було - 23,13 Мбіт/с. Наявність та якість звʼязку забезпечується завдяки живленню базових станцій мобільних операторів генераторами та акумуляторами. Оператори закупили понад 500 тисяч акумуляторів та генераторів для підтримки сталості мереж", - сказав він.

За його даними, мобільні оператори за 2024 рік побудували 3400 базових станцій мобільного зв'язку та забезпечили 4G-зв'язком 809 населених пунктів в Україні.

Поздняков відмітив, що некоректно порівнювати Україну з іншими європейськими країнами за якістю мобільного покриття через повномасштабну війну.

"Нашу енерго- та телеком-інфраструктуру постійно обстрілюють росіяни. Українські оператори інвестують у підтримку сталості мереж, відновлення та будівництво нових. Європейські оператори мають інші пріоритети та, зокрема, вивчають наш досвід у забезпеченні сталості мереж, прогнозування ризиків та їх подоланні", - зазначив Поздняков.

При цьому, на його переконання, попри дані про те, що фінансове навантаження на українських абонентів вище порівняно з європейцями через нижчий рівень доходи, вартість мобільного зв'язку в Україні є прийнятною.

"Середній дохід від абонента ARPU (Average revenue per user - з англ.: середній дохід на одного користувача, - УНІАН) для найбільшого мобільного оператора країни у 2024 році становив приблизно 112 гривень на місяць. Це свідчить про відносно низьке фінансове навантаження на споживачів у сфері мобільного зв’язку", - розповів Поздняков.

"Мертві зони" звʼязку

За словами радника очільника Мінцифри, у будь-якій країні є "білі плями", в яких відсутнє покриття мобільним зв'язком. В Україні також досі є місця, де існує досі поганий або взагалі відсутній зв'язок.

Серед основних причин в Мінцифри відмічають російські обстріли, які руйнують енергетичну інфраструктуру, через що страждає і мобільний зв'язок.

Також впливає внутрішня міграція населення. Через війну та обстріли люди покидають населені пункти. Відповідно, щоб ефективно використовувати ресурси, оператори будують нові вежі там, де є більше людей.

"Однією з перешкод також є те, що мобільні оператори в Україні не мають можливості будувати базові станції за кредитні кошти, як це відбувається, наприклад, в більшості країн ЄС. В Україні вони будують інфраструктуру за кошти від прибутку, що уповільнює процес збільшення покриття", - зазначив Поздняков.

За його словами, на покриття мобільного зв'язку також впливають географічні особливості та рельєф місцевості. Складний рельєф (гори, ліси, болота) може заважати передачі сигналу. Крім того, ускладнюють економічну доцільність будівництва базових станцій й розкидані населені пункти в сільських районах.

Він також відмітив "радіофобію" громадян, які через страх перешкоджають будівництву базових станцій мобільного звʼязку.

Джерело: unian.ua

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