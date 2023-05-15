Коли запланований запуск Єдиного реєстру зброї в України: що відомо

Ігор Клименко заявив, що основна мета цієї ініціативи – щоб вся зброя, яка наразі є на руках у громадян була в реєстрі, а це своєю чергою допоможе правоохоронній системі контролювати її розповсюдження.

Зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання наголосив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю телеканалу «Рада».

Глава відомства розповів про запуск Єдиного реєстру зброї, що заплановано на 23 червня 2023 року. Ігор Клименко заявив, що основна мета цієї ініціативи – щоб вся зброя, яка наразі є на руках у громадян була в реєстрі, а це своєю чергою допоможе правоохоронній системі контролювати її розповсюдження.

«Якщо ми не продумаємо і не затвердимо зрозумілий механізм для наших громадян, то вони не повірять державі і ми нічого не зробимо. А щоб громадяни повірили, ми маємо мінімізувати злочинність, ми маємо прописати чіткі правила володіння такою зброєю», – резюмував Глава відомства.

Ігор Клименко зазначив, що повернення відчуття безпеки після війни нашим громадянам – це перше, що має зробити держава і безпосередньо система МВС. Для цього зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання.

Джерело: sud.ua

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