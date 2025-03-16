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Концепція «війни на виснаження» без переваги у стратегічних ресурсах грає проти самої росії

Концепція «війни на виснаження» без переваги у стратегічних ресурсах грає проти самої росії

Фактично на 1115 день повномасштабного вторгнення в Україну рф опинилася в ситуації, в якій витрачає 40% свого бюджету на військові потреби, що катастрофічно впливає на її економіку.

Інфляція та високі відсоткові ставки Центробанку перевищують 20%, що має очевидні наслідки. Виробництво військової техніки не може компенсувати постійні втрати на фронті, а технологічні ресурси росії через санкції значно обмежені.

При цьому Україна досягла значного прогресу в розвитку, наприклад, власних БпЛА (які наразі є причиною 70% втрат військ рф). США та ЄС надали Україні значну кількість ресурсів – кожна зі сторін забезпечила близько 30% усіх військових поставок, ще 40% озброєнь вироблено Україною.

Тому, як констатує впливове видання The Atlantic, рф просто апріорі не здатна виграти війну на виснаження. Україна має перевагу завдяки інноваціям, подальшій підтримці Заходу та більш ефективним військовим стратегіям, ніж росія.

Джерело: https://t.me/spravdi/45535

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