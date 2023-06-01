Людей без досвіду у зону бойових дій не відправляють

Про хід мобілізаційних заходів у регіоні начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап розповів на брифінгу 1 червня.

Він нагадав, що відповідно до указу Президента від 1 травня, загальну мобілізацію було продовжено на три місяці – до 18 серпня. Як і раніше мобілізації підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку.

Володимир Арап зауважив, що планове завдання з мобілізації визначається Генеральним штабом. Кожну окрему команду, яку формують у РТЦК, направляють до навчальних закладів або навчальних центрів.

“Жодний військовозобов’язаний на сьогодні не може бути призваний безпосередньо до військової частини, тим паче до такої, яка задіяна у бойових діях. Це категорично заборонено Генеральним штабом. Навіть та людина, яка проходила військову службу раніше, спочатку направляється до загальновійськових полігонів, навчальних центрів або на курси підвищення кваліфікації. Після місячної або півторамісячної підготовки відбувається розподіл по військовим частинам та установам, яким займається Генеральний штаб”, – розповів Володимир Арап.

Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення рф жодна жінка не була призвана на військову службу по мобілізації без власного бажання. Наразі Збройні сили України мають достатню кількість чоловіків, аби якісно та ефективно виконувати роботу по захисту нашої держави.

“Якщо жінка має бажання, певний військовий досвід або відповідні фахові здібності і звертається до нас – ми розглядаємо її кандидатуру і за необхідності ухвалюємо рішення щодо її вступу до лав захисників. Наприклад, зараз маємо запит на громадян, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Такі фахівці потрібні для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння, отримане від міжнародних партнерів”, – розповів Володимир Арап.

Крім того начальник Харківського облтерцентру комплектування та соцпідтримки зауважив, що 30 травня Верховна рада України ухвалила рішення про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Він нагадав, що призовники — це юнаки віком від 17 років, які зобов’язані стати на облік до РТЦК і пройти приписну комісію, за результатами якої визначається ступінь їх придатності до військової служби.

Якщо громадянин з 17 до 27 років не був призваний до лав ЗСУ, Нацгвардії або Прикордонних військ, то після виповнення 27 років він автоматично переходить у категорію військовозобов’язаних і замість приписного свідоцтва отримує військовий квиток або тимчасове посвідчення встановленого зразка.

У Харківській області для охочих долучитися до лав ЗСУ діє безкоштовна «гаряча лінія»: 0-800-300-441. Дзвінки приймаються з 09:00 до 18:00.

Агентство Телевидения Новости