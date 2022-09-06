Людей, які втратили житло під час ранкового обстрілу Харкова, обіцяють розселити в гуртожитки

Харків’янам, які втратили житло внаслідок ранкових обстрілів центральної частини міста, нададуть кімнати у гуртожитках.

Про це сьогодні, 6 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, саме ця частина Київського району неодноразово зазнавала обстрілів, тому чимало мешканців виїхали з будинку, який постраждав, раніше.

«Проте всім, кому необхідно, ми надамо житло в гуртожитку. У нас є резерв кімнат, які використовуються для того, щоб розселяти людей», – зазначив Ігор Терехов.

Також він повідомив, що на місці події продовжують працювати співробітники ДСНС та комунальники. Троє харків’ян, яких врятували з-під руїн житлового будинку, зараз знаходяться у шоковому стані. З ними працюють психологи.

Агентство Телевидения Новости