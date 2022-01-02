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Львовские патрульные устроили «итальянскую забастовку»

Патрульные полицейские Львова и области от 20 декабря работают в режиме тихого протеста, штрафуя водителей только за грубые нарушения, сообщает «Новое время». Инспектор патрульной полиции и руководитель профсоюза Тарас Пристай от имени коллег рассказал, что не устраивает их в работе.

По его словам, заработная плата в 13 тыс. грн, которую не повышали с 2019 года, слишком мала для изнурительной работы, связанной с риском для жизни. Полицейские, работающие по 14–15 часов (в том числе и в ночную смену), должны получать не менее 25 тыс. грн. «Заработная плата полицейского требует немедленного увеличения, поскольку законом запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, а сам график работы лишает нас такой возможности даже физически», – сказал он.

Патрульные полицейские предлагают привязать размер должностных окладов работников полиции к уровню прожиточного минимума доходов граждан для трудоспособных лиц — по принципу, действующему в других вновь созданных правоохранительных органах: НАБУ, ДБР, БЭБ. Зарплату требуют установить на уровне не менее 6 таких минимумов с добавлением надбавок за службу в ночное время, специальное звание, выслугу лет. Среди других требований – медицинское страхование для полицейских и членов их семей, а также возможность получить льготный кредит на приобретение жилья под 3%.

Тарас Пристай объяснил, что тихая забастовка – это «крик души» патрульных. Провести полноценный пикет они не имеют права по Закону о Национальной полиции. По его словам, полицейские понимают, что на них могут оказывать давление со стороны руководства, и боятся потерять работу – именно поэтому не может назвать количество коллег, которые присоединились к тихому протесту.

В пресс-службе Патрульной полиции Львовской области корреспонденту НВ ответили, что руководство с пониманием относится к требованиям своих подчиненных и считает заработную плату в 13 тыс. грн слишком низкой. Количество присоединившихся к тихому протесту не называют.


Агентство Телевидения Новости

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