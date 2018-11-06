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Генпрокурор Юрий Луценко хочет в отставку, но Рада его не отпустит

Генпрокурор Юрий Луценко хочет в отставку, но Рада его не отпустит

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке.

Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко заявил, что Рада должна рассмотреть его заявление об отставке на этой неделе.

"Я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице делалось и будет делаться", - заявил он.

При этом коалиция не будет поддерживать отставку генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом во вторник, 6 ноября, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко с трибуны парламента, сообщает ЛБ.

"Никакая временная следственная комиссия не имеет права, не имеет механизма, не имеет инструментария забирать на себя функции правоохранительных органов. Мы - провластная коалиция - не поддержим отставку Юрия Луценко. Тут, я думаю, говорю не только свою позицию, но и позицию моих коллег по коалиции", - сказала Геращенко.

Также Геращенко призвала политиков не пиариться на смерти активистки Екатерины Гандзюк, а правоохранительные органы - завершить расследования нападений на активистов.

По просьбе Геращенко в Раде поставили на рейтинговое голосование вопрос о возможности отставки Луценко.

По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против".

Отметим, по словам президента Украины Петра Порошенко, преступление против Гандзюк уже в значительной степени раскрыто. 

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года - неизвестный плеснул в Гандзюк кислотой возле ее дома. После нападения Гандюк госпитализировали, позже ее перевезли в больницу в Киеве. По факту нападения сначала открыли дело по статье о хулиганстве, позже - покушение на жизнь, после смерти Гандзюк дело расследуется по статье "законченное убийство".

Отметим, Гандзюк умерла в больнице 4 ноября.

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