Масова ракетна атака на Кривий Ріг: окупанти знов б’ють по критичній інфраструктурі

Росіяни ударили сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Поцілили по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури. Є серйозні пошкодження гідротехнічних споруд, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Попередньо, без постраждалих. Кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

Працюють аварійні служби та рятувальники. Ліквідують наслідки руйнацій.

Агентство Телевидения Новости