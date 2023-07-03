Мешканці Харківщини нарешті отримають кошти на ремонт пошкоджених домівок

На сьогодні комісії ухвалили рішення про надання 108 компенсацій на 6 млн 589 тисяч гривень.

«Кошти на ремонт домівок, які пошкоджені через військову агресію рф, вже отримують жителі Ізюмського, Красноградського, Куп’янського, Лозівського, Харківського, Чугуївського районів», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також продовжується фіксація руйнувань. Загалом до Реєстру пошкодженого або зруйнованого майна вже надійшли 8411 заяв. Усього керівництву громад через застосунок Дія та ЦНАПи жителі області надали 99758 повідомлень про руйнування свого майна.

«Працюємо далі. Маємо прискорювати роботу комісій, щоб жителі Харківщини якомога швидше отримали кошти на відновлення житла», – наголосив начальник ХОВА.

Агентство Телевидения Новости