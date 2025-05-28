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Министр иностранных дел россии Сергей Лавров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

Основные пропагандистские заявления Лаврова:

● россия выступает за то, чтобы все соглашения по судоходству в Черном море, достигнутые за последние три года, выполнялись.

● Успех мирных переговоров по Украине будет напрямую зависеть от того, удастся ли в их ходе устранить первопричины конфликта.

● россия приветствует снятие США санкций с Сирии: "лучше поздно, чем никогда".

● Есть основания полагать, что в ФРГ давно и тайно решили позволить Украине наносить дальнобойные удары по территории россии.

● Риторика Трампа по Украине связана с тем, что "группка европейских деятелей" саботирует его усилия по урегулированию в Украине.

● Трамп заинтересован в том, чтобы переговоры между россией и Украиной продолжались.

● Ответные удары естественны в ситуации, когда Украина продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в россии (на каждый обстрел мирного населения Украины российские военные цинично заявляют, что атаковали военные объекты — ред.).

● О заявлении главы МИД Франции про отсутствие их войск в Украине: неправду говорит, Франция воюет на украинской территории.

Джерело: https://t.me/znua_live/203348

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