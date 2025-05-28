Министр иностранных дел россии Сергей Лавров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом
Основные пропагандистские заявления Лаврова:
● россия выступает за то, чтобы все соглашения по судоходству в Черном море, достигнутые за последние три года, выполнялись.
● Успех мирных переговоров по Украине будет напрямую зависеть от того, удастся ли в их ходе устранить первопричины конфликта.
● россия приветствует снятие США санкций с Сирии: "лучше поздно, чем никогда".
● Есть основания полагать, что в ФРГ давно и тайно решили позволить Украине наносить дальнобойные удары по территории россии.
● Риторика Трампа по Украине связана с тем, что "группка европейских деятелей" саботирует его усилия по урегулированию в Украине.
● Трамп заинтересован в том, чтобы переговоры между россией и Украиной продолжались.
● Ответные удары естественны в ситуации, когда Украина продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в россии (на каждый обстрел мирного населения Украины российские военные цинично заявляют, что атаковали военные объекты — ред.).
● О заявлении главы МИД Франции про отсутствие их войск в Украине: неправду говорит, Франция воюет на украинской территории.
Джерело: https://t.me/znua_live/203348