Минкульт не предоставлял разрешения на перекрашивание Покровского собора

Министерство культуры не предоставляло разрешений на проведение каких-либо работ на фасаде Покровского собора в Харькове.

Соответствующее письмо-ответ Минкульта на коллективное обращение опубликовали члены организации SaveKharkiv.

По информации Министерства, Покровская церковь, расположенная на улице Университетской, 8 в Харькове, не занесена в Госреестр недвижимых памятников Украины, однако взята на учет как памятник архитектуры национального значения и в соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия" признается памятником национального значения.

В Минкульте отметили, что владелец обязан содержать памятник в надлежащем состоянии, но реставрация возможна только при наличии письменного разрешения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия, и на основании согласованной научно-проектной документации.

По результатам проверки, Минкульт установил, что согласований соответствующей документации и разрешений на проведение каких-либо работ на соборе не предоставлялись.

"Министерство культуры обратилось в облгосадминистрацию с требованием поручить соответствующим структурным подразделениям принять соответствующие меры по обеспечению защиты вышеупомянутого объекта культурного наследия от угрозы повреждения и предоставить актуальную информацию о наличии охранного договора на памятник, в случае его отсутствия начать процедуру заключения ", - говорится в тексте ответа.

Кроме того, Минкульт обратился к настоятелю Свято-Покровского мужского монастыря Харьковской епархии УПЦ МП, митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия с требованием немедленно прекратить проведение любых работ в соборе, предоставить объяснения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства в области охраны культурного наследия.

Отметим, один из ярусов Покровского собора перекрасили в синий цвет. Архитекторы заявили о нарушении правил реконструкции и искажении исторического облика собора.

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