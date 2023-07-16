Міністр оборони Великої Британії заявляє, що його слова про недостатню подяку за підтримку України були «частково викривлені».

«Я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, яка є у Великій Британії. Це був коментар не про уряди, а більше про громадян і депутатів міжнародної спільноти», – написав він у Facebook.

Він також сказав, що підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34854

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