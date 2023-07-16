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Міністр оборони Великої Британії заявляє, що його слова про недостатню подяку за підтримку України були «частково викривлені»

Міністр оборони Великої Британії заявляє, що його слова про недостатню подяку за підтримку України були «частково викривлені»

Міністр оборони Великої Британії заявляє, що його слова про недостатню подяку за підтримку України були «частково викривлені».

«Я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, яка є у Великій Британії. Це був коментар не про уряди, а більше про громадян і депутатів міжнародної спільноти», – написав він у Facebook.

Він також сказав, що підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34854

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