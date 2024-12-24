Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:08
Просмотров: 154

Мінус 40 окупантів та 11 одиниць озброєння: втрати ворога на Харківському напрямку

Мінус 40 окупантів та 11 одиниць озброєння: втрати ворога на Харківському напрямку

Відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. російські окупанти завдали шести ударів дронами-камікадзе та здійснили 218 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 39 істот, з них безповоротні – 19, санітарні – 20.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 11 одиниць озброєння і військової техніки та 45 укриттів для особового складу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 