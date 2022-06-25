Москва відсторонила ключових генералів від війни в Україні — Міноборони Британії

З початку червня командування російської Федерації, швидше за все, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних ролей у війні в Україні.

Про це з посилаhttps://prm.ua/moskva-vidstoronyla-kliuchovykh-heneraliv-vid-viyny-v-ukraini-minoborony-brytanii/ння на дані розвідки повідомляє Міністерство оборони Британії.

За даними британської розвідки, до відсторонених генералів входять командувач повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південною групою військ генерал армії Олександр Дворніков, який також якийсь час виконував обов’язки головного оперативного командувача.

“Командування ПГВ, ймовірно, буде передане генерал-полковнику Сергію Суровікіну, оскільки ПГВ продовжує виконувати центральну роль у наступі Росії на сході України. Усі понад тридцять років кар’єри Суровікіна звинувачували в корупції та жорстокості”, – резюмували у відомстві.

Раніше у українська розвідка з’ясувала, що через значні втрати серед особового складу військ Російської Федерації, Кремль звільнив начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ Росгвардії.

Разом з тим в Інституті вивчення війни заявили, що з огляду на катастрофічні втрати й поразки у війні проти України Росія може розпочати “чистки” серед вищих офіцерів. Зокрема, нещодавно було замінено командувача повітряно-десантних військ.

До слова, у британській розвідці повідомляли, що російська армія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну. Це призведе до подальшого зниження бойового духу армії.

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