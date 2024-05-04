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Ломбардам і банкам заборонили приймати в заставу тепловізори, дрони та інші товари подвійного призначення — Нацбанк

Ломбардам і банкам заборонили приймати в заставу тепловізори, дрони та інші товари подвійного призначення — Нацбанк

Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях. Заборона почне діяти з 4 травня.

ЇЇ ввели на виконання рішення РНБО "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

**Нагадаємо, суспільного розголосу лудоманії серед українських військових надав загиблий у бою із ворогом сержант 59 бригади Павло Петриченко.

Військовий розповідав, що ломбарди у прифронтових населених пунктах забиті військовим приладдям.

Джерело: https://t.me/znua_live/146589

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