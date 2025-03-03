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москву нервує збільшувана присутність Китаю в Арктиці

москву нервує збільшувана присутність Китаю в Арктиці

Із початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай значно розширив свою присутність в Арктиці. Чи може арктична «вічна дружба» між рф і КНР перетворитися на щось інше, розглядає у своєму дослідженні Пол Гобл для платформи The Jamestown Foundation.

Пекін останні три роки активно розвиває співробітництво з росією в Арктиці. З одного боку кремль має бути задоволеним такою кооперацією, тому що його власні можливості в регіоні обмежені західними санкціями. З іншого – москва побоюється, що КНР може посилити свої позиції та стати домінантною силою в Арктиці. Оскільки ресурси та увага рф витрачаються на війну проти України, а також з огляду на амбітні арктичні програми Китаю щодо будівництва криголамів та розвитку інфраструктури вздовж Північного морського шляху (ПМШ) і за його межами – є всі підстави вважати, що занепокоєність росії зростає.

Дослідник вважає, що основною причиною потенційного конфлікту між Пекіном і москвою є протилежність у підходах до арктичних питань. рф зосередилася насамперед на безпеці та розглядає розвиток ПМШ як інструмент зміцнення своїх позицій у регіоні. КНР насамперед цікавлять економічні питання і можливість використовувати Північний морський шлях для розширення торгівлі з Європою та Заходом. Важливо, що протягом останнього десятиліття «піднебесна» чітко дала зрозуміти, що саме «економічний» підхід є основою для просування її безпеки. Тобто москва прагне економічного виживання зараз, а Пекін переслідує довгострокові стратегічні досягнення.

Це різні стратегічні цілі, що призведуть до утворення конфлікту інтересів обох країн у майбутньому.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Китай, росія

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