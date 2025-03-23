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Мрії путіна – новий світовий порядок на російських умовах, – CNN
путін не приховує, що не визнає Україну як незалежну державу та прагне повернути НАТО до кордонів часів холодної війни.
Головна мета кремля – перерозподіл світового впливу, де росія диктуватиме свої умови.
CNN: «путін хоче бачити новий світовий порядок – і він прагне, щоб росія грала в ньому головну роль».
Чи вдасться йому це? Очевидно, що ні. Але яку ціну ще доведеться заплатити світу за його імперські амбіції?
Джерело: https://t.me/c/1844171976/32285